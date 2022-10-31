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Екстрені відключення світла у Києві сталися через пошкодження енергооб’єкта – ДТЕК

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Екстрені відключення світла у Києві сталися через пошкодження енергооб’єкта – ДТЕК
Фото: Depositphotos

Внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено енергооб’єкт, що живить близько 350 тис. квартир у Києві. Тому у столиці відбуваються екстрені відключення світла, раніше складені графіки наразі неактуальні, пояснили в ДТЕК.

– Наші енергетики разом з фахівцями НЕК Укренерго, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації, – кажуть в компанії.

У ДТЕК також запевнили, що у столиці розроблено план реагування та різні сценарії пошкодження ворогом ключових об’єктів електропостачання, який дасть змогу максимально швидко відновити електропостачання.

Зараз дивляться

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ударів по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена, у деяких районах немає води.

Згодом він уточнив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання близько 350 тис. квартир у Києві.

31 жовтня у Києві пролунали вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що працює ППО.

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