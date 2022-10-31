Воздушная тревога продолжается: в Киеве слышны взрывы
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Фото: Факты ICTV
В Киеве утром 31 октября слышны звуки взрывов. В столице объявлена воздушная тревога.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что работает ПВО. Граждан просят оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Корреспонденты Фактов ICTV сообщают, что в Киеве был слышен не один взрыв. По предварительной информации, жители столицы слышали как минимум три.
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Также в соцсетях пишут, что в небо над Киевом поднимается столб дыма.
Кроме того, местные паблики сообщают, что в некоторых районах Киева после того, как прогремели взрывы, пропал свет.
К слову, утром 31 октября взрывы прогремели и в Киевской области. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО.