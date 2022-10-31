Октябрь, 31 в 11:45

Утром в понедельник, 31 октября, на севере Молдовы упала российская ракета.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел этой страны.

В ведомстве отметили, что ракета была сбита украинскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Она упала в северной части населенного пункта Наславча.

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Это село в Окницком районе Молдовы, расположенное на правом берегу реки Днестр, недалеко от границы с Украиной.

При падении ракеты никто не пострадал, однако в нескольких домах выбило окна.

– Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча Республики Молдова, расположенного на границе с Украиной. Пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов в Наславче, — отмечается в сообщении.

На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая украинской ПВО – МВД страны / 5 фотографий

Момент падения российской ракеты попал на видео камеры наблюдения.

В МВД Молдовы со ссылкой на данные от украинских властей также информируют, что сегодня утром российские войска атаковали Днестровскую ГЭС на территории Украины с помощью дрона. Гидроэлектростанция находится в 10 км от Наславчанской ГЭС.

Отмечается, что атака не затронула дамбу. Враг целился в трансформаторы.

– Украинские власти заявляют, что угрозы наводнения нет, — добавили в ведомстве.

В настоящее время силы МВД Молдовы оцепили район падения российской ракеты во избежание возможных опасностей. Происходит документирование инцидента.

Обновлено 12:15. На инцидент в Молдове отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он подчеркнул, что военная агрессия России несет угрозу также соседним с Украиной государствам.

И свидетельством тому является падение российской ракеты в Молдове. В связи с этим Украина нуждается в скорейших поставках систем ПВО и ПРО.

– Украина постоянно об этом говорит: РФ ведет войну не только против Украины, но и против Европы. Ракетные атаки, которые РФ запускает по украинским городам со стороны Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран. Именно поэтому важно, чтобы Украина как можно скорее получила современные средства противоракетной и противовоздушной обороны. Эти системы будут спасать жизни людей и защищать критическую инфраструктуру, — подчеркнул Николенко.

Факты ICTV пытаются связаться с представителями Вооруженных сил Украины для более подробной информации о падении ракеты в Молдове.

Как известно, утром 31 октября российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Всего оккупанты выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины более 50 крылатых ракет с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область). Силами украинской ПВО уничтожены 44 крылатых ракеты.

Источник: МВД Молдовы

Фото: МВД Молдовы