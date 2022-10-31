Октябрь, 31 в 10:26

Утром 31 октября российские войска выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины более 50 крылатых ракет с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).

Силами и средствами украинской ПВО уничтожены 44 крылатых ракеты.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг совершил несколько волн ракетных атак из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

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Речь идет о ракетах Х-101 и Х-555.