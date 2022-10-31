РФ сегодня выпустила по Украине более 50 ракет, ПВО сбила 44
Фото: Depositphotos
Утром 31 октября российские войска выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины более 50 крылатых ракет с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).
Силами и средствами украинской ПВО уничтожены 44 крылатых ракеты.
По данным Воздушных сил ВСУ, враг совершил несколько волн ракетных атак из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.
Сейчас смотрят
Речь идет о ракетах Х-101 и Х-555.
– 44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных сил: в зонах ответственности воздушного командования Центр – 18, воздушного командования Юг – 12, воздушного командования Восток – 9, воздушного командования Запад – 5! – уточнили военные.