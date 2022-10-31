Жовтень, 31 в 11:45

Вранці в понеділок, 31 жовтня, на півночі Молдови впала російська ракета.

Про це поінформували в Міністерстві внутрішніх справ цієї країни.

У відомстві зазначили, що ракета була збита українськими силами протиповітряної оборони (ППО). Вона впала в північній частині населеного пункту Наславча.

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Це село в Окницькому районі Молдови, розташоване на правому березі річки Дністер, неподалік кордону з Україною.

Під час падіння ракети ніхто не постраждав, проте в кількох будинках вибило вікна.

– Сьогодні вранці ракета, збита українською системою ППО, впала на північній околиці населеного пункту Наславча Республіки Молдова, розташованого на кордоні з Україною. Наразі постраждалих немає, але вибиті вікна кількох будинків у Наславчі, – зазначається в повідомленні.

На півночі Молдови впала російська ракета, збита українською ППО – МВС країни / 5 фотографий

Момент падіння російської ракети потрапив на відео камери спостереження.

В МВС Молдови з посиланням на дані від української влади також інформують, що сьогодні вранці російські війська атакували Дністровську ГЕС на території України за допомогою дрону. Гідроелектростанція знаходиться на відстані 10 км від Наславчанської ГЕС.

Наголошується, що атака не зачепила дамбу. Ворог цілився в трансформатори.

– Українська влада заявляє, що загрози повені немає, – додали у відомстві.

Наразі сили МВС Молдови оточили район падіння російської ракети, щоб уникнути можливих небезпек. Відбувається документування інциденту.

Оновлено 12:15. На інцидент у Молдові відреагував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він наголосив, що військова агресія Росії загрожує також сусіднім з Україною державам.

І свідченням цього є падіння російської ракети в Молдові. Тому Україна потребує якнайшвидших поставок систем ППО та ПРО.

– Україна постійно про це говорить: РФ веде війну не лише проти України, але і проти Європи. Ракетні атаки, які РФ запускає по українських містах з боку Чорного моря, Білорусі, Росії або Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн. Саме тому критично важливо, аби Україна якнайшвидше отримала сучасні засоби протиракетної та протиповітряної оборони. Ці системи рятуватимуть життя людей та захищатимуть критичну інфраструктуру, – наголосив Ніколенко.

Факти ICTV намагаються зв’язатися з представниками Збройних сил України для більш детальної інформації щодо падіння ракети в Молдові.

Як відомо, вранці 31 жовтня російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Загалом окупанти випустили по об’єктах критичної інфраструктури України більш як 50 крилатих ракет з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Силами української ППО знищено 44 крилаті ракети.

Джерело: МВС Молдови

Фото: МВС Молдови