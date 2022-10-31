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Факти / Надзвичайні події

Повітряна тривога триває: у Києві чути вибухи

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Підтверджено
Повітряна тривога триває: у Києві чути вибухи
Фото: Факти ICTV

У Києві вранці 31 жовтня чути звуки вибухів. Наразі у столиці оголошено повітряну тривогу.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що працює ППО. Громадян просять залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Кореспонденти Фактів ICTV повідомляють, що в Києві було чутно не один вибух. За попередньою інформацію, жителі столиці чули щонайменше три.

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Також у соцмережах пишуть, що в небо над Києвом підіймається стовп диму.

Крім того, місцеві пабліки повідомляють, що в деяких районах  Києва після того, як пролунали вибухи, зникло світло.

До слова, вранці 31 жовтня вибухи пролунали і на Київщині. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО.

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