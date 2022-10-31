Повітряна тривога триває: у Києві чути вибухи
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Фото: Факти ICTV
У Києві вранці 31 жовтня чути звуки вибухів. Наразі у столиці оголошено повітряну тривогу.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що працює ППО. Громадян просять залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Кореспонденти Фактів ICTV повідомляють, що в Києві було чутно не один вибух. За попередньою інформацію, жителі столиці чули щонайменше три.
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Також у соцмережах пишуть, що в небо над Києвом підіймається стовп диму.
Крім того, місцеві пабліки повідомляють, що в деяких районах Києва після того, як пролунали вибухи, зникло світло.
До слова, вранці 31 жовтня вибухи пролунали і на Київщині. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО.