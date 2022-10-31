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Факты / Происшествия

РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде
Фото: Pexels

Утром 31 октября российская авиация нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде.

Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

По его словам, в результате ракетных попаданий есть серьезные разрушения критической инфраструктуры. На местах работают службы.

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— Есть прилеты во время утренней атаки на область. Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы, – написал Резниченко.

Мэр Павлограда Анатолий Вершина подтвердил вражеские “прилеты” по инфраструктуре. На местах есть повреждения, обошлось без раненых и жертв.

А еще он призвал жителей города очень экономить электроэнергию.

Напомним, что сегодня утром оккупанты нанесли массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Через два часа российская авиация выпустила 50 крылатых ракет, 44 из них наши силы ПВО сбили.

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