Жовтень, 31 в 12:58

Вранці 31 жовтня російська авіація завдала ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді.

Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

За його словами, внаслідок ракетних влучань є серйозні руйнування критичної інфраструктури. На місцях працюють служби.

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– Маємо прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби, – написав Резніченко.

Міський голова Павлограда Анатолій Вершина підтвердив ворожі “прильоти” по інфраструктурі. На місцях є пошкодження, обійшлося без поранених та жертв.

А ще він закликав жителів міста дуже економити електроенергію.

Нагадаємо, що сьогодні зранку окупанти завдали масованих ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. За дві години російська авіація випустила 50 крилатих ракет, 44 з них наші сили ППО збили.