В Кривом Роге ракета попала в предприятие, мэр предупредил об опасности будущих атак

Октябрь, 31 в 12:31

Во время утренних обстрелов 31 октября в Кривом Роге на Днепропетровщине одна крылатая ракета попала в промышленное предприятие.

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Он добавил, что есть разрушения, но обошлось без жертв.

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Еще две российские ракеты были сбиты нашей ПВО. Также Вилкул предупредил о будущих возможных обстрелах и призвал не пренебрегать правилами безопасности.

— Уважаемые криворожцы! Сегодня ожидаются еще несколько волн ракетных ударов, не пренебрегаемыми правилами воздушной тревоги, — написал он.

В результате утреннего обстрела Украины попаданий по столице не зафиксировано благодаря эффективной работе сил ПВО.

Но утренние удары по Киевщине повлияли на водо- и энергоснабжение столицы. В частности, в Киевводоканале сообщили, что в настоящее время из-за аварийной ситуации в Киеве 80% потребителей остаются без воды.

Источник: Александр Вилкул

Фото: Александр Вилкул