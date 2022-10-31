У Кривому Розі ракета влучила у підприємство, мер попередив про небезпеку майбутніх атак

Жовтень, 31 в 12:31

Під час ранкового обстрілу 31 жовтня у Кривому Розі на Дніпропетровщині одна крилата ракета влучила у промислове підприємство.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що є руйнування, але обійшлося без жертв.

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Ще дві російські ракети були збила наша ППО. Також Вілкул попередив, про майбутні можливі обстріли та закликав не нехтувати правилами безпеки.

— Шановні криворіжці! Сьогодні очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів, не нехтуємо правилами повітряної тривоги, – написав він.

Внаслідок ранкового обстрілу України влучань по столиці не зафіксовано завдяки ефективній роботі сил ППО.

Але ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці. Зокрема, у Київводоканалі повідомили, що наразі через аварійну ситуацію у Києві 80% споживачів залишаються без води.

Джерело: Олександр Вілкул

Фото: Олександр Вілкул