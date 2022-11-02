Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Вражеские объекты над Кременчугом: в Полтавской области раздаются взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Вибух
Фото: Depositphotos

В Полтавской области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Обновлено в 23:57. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о вражеских объектах над городом.

Сейчас смотрят

Обновлено в 23:50. Сообщается о мощных взрывах в районе Кременчуга.

Обновлено в 23:46. По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны.

– Полтавщина. Взрывы. Работает ПВО. Будьте в укрытиях, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Читайте
Уничтожили вражеские дроны: что известно о серии мощных взрывов в Днепре

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка