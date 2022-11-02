Вражеские объекты над Кременчугом: в Полтавской области раздаются взрывы
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Фото: Depositphotos
В Полтавской области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.
Обновлено в 23:57. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о вражеских объектах над городом.
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Обновлено в 23:50. Сообщается о мощных взрывах в районе Кременчуга.
Обновлено в 23:46. По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны.
– Полтавщина. Взрывы. Работает ПВО. Будьте в укрытиях, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.