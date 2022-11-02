Ноябрь, 01 в 23:56

В Полтавской области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Обновлено в 23:57. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о вражеских объектах над городом.

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Обновлено в 23:50. Сообщается о мощных взрывах в районе Кременчуга.

Обновлено в 23:46. По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны.