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Факти / Надзвичайні події

Ворожі об’єкти над Кременчуком: у Полтавській області лунають вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибух
Фото: Depositphotos

У Полтавській області прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Оновлено о 23:57. Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив про ворожі об’єкти над містом.

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Оновлено о 23:50. Повідомляють про потужні вибухи в районі Кременчука.

Оновлено о 23:46. За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони.

– Полтавщина. Вибухи. Працює ППО. Будьте в укриттях, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

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