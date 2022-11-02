Листопад, 01 в 23:56

У Полтавській області прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Оновлено о 23:57. Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив про ворожі об’єкти над містом.

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Оновлено о 23:50. Повідомляють про потужні вибухи в районі Кременчука.

Оновлено о 23:46. За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони.