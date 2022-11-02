Ворожі об’єкти над Кременчуком: у Полтавській області лунають вибухи
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У Полтавській області прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги.
Оновлено о 23:57. Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив про ворожі об’єкти над містом.
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Оновлено о 23:50. Повідомляють про потужні вибухи в районі Кременчука.
Оновлено о 23:46. За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони.
– Полтавщина. Вибухи. Працює ППО. Будьте в укриттях, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.