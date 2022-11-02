Ноябрь, 01 в 23:36

В Днепре прогремели мощные взрывы во время сигнала воздушной тревоги.

Обновлено в 23:53. Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал мощные взрывы, которые услышали жители города.

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Обновлено в 23:36. По предварительным данным, украинские бойцы ликвидировали вражеские дроны.

– В Днепре минус вражеские дроны. Оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых атак, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Обновлено в 23:21. В Днепре прогремели повторные взрывы, сообщают местные жители.

— Днепр – повторные взрывы. Будьте в укрытиях, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Обновлено в 23:18. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны.