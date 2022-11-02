Знищили ворожі дрони: що відомо про серію потужних вибухів у Дніпрі
У Дніпрі прогриміли потужні вибухи під час сигналу повітряної тривоги.
Оновлено о 23:53. Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував потужні вибухи, які почули жителі міста.
Оновлено о 23:36. За попередніми даними, українські бійці ліквідували ворожі дрони.
– У Дніпрі мінус ворожі дрони. Залишайтеся в укриттях, є загроза нових атак, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.
Оновлено о 23:21. У Дніпрі пролунали повторні вибухи, повідомляють місцеві жителі.
– Дніпро – повторні вибухи. Будьте в укриттях, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.
Оновлено о 23:18. За попередніми даними, працюють системи протиповітряної оборони.
– Дніпро. Вибух. Будьте в укриттях, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.