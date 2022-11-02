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Факти / Надзвичайні події

Знищили ворожі дрони: що відомо про серію потужних вибухів у Дніпрі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Знищили ворожі дрони: що відомо про серію потужних вибухів у Дніпрі
Фото: Генштаб ЗСУ

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

Оновлено о 23:53. Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував потужні вибухи, які почули жителі міста.

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Оновлено о 23:36. За попередніми даними, українські бійці ліквідували ворожі дрони.

– У Дніпрі мінус ворожі дрони. Залишайтеся в укриттях, є загроза нових атак, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Оновлено о 23:21. У Дніпрі пролунали повторні вибухи, повідомляють місцеві жителі.

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Оновлено о 23:18. За попередніми даними, працюють системи протиповітряної оборони.

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