Ноябрь, 01 в 21:37

Киев и область могут остаться без света на несколько недель, заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Он не исключает полного отключения электроэнергии в случае дальнейшего попадания российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.

— Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить за две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять больше времени или, наоборот, меньше. К сожалению, у нас такой враг, что трудно предугадать условия поражения. То есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому, – сказал Кулеба.

Кроме этого, по словам главы Киевской ОВА, вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к отсутствию отопления.

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– Для такого случая в Киевской области есть 750 стационарных пунктов обогрева. Эти пункты оборудованы соответствующими генераторами, есть пища, определенные запасы воды. То есть это укрытие, которое позволит быть в тепле и безопасности. В ГСЧС есть также инфраструктура мобильных пунктов обогрева, — сказал Кулеба.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что при самом худшем сценарии в Киеве развернут около 1 тыс. пунктов обогрева.