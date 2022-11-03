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Начался обратный отсчет: ЗАЭС подключили к генераторам из-за полного обесточивания

Марта Бондаренко, редактор ленты
Начался обратный отсчет: ЗАЭС подключили к генераторам из-за полного обесточивания

Из-за вражеских обстрелов 2 ноября Запорожская АЭС полностью обесточена.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Российские оккупанты своими обстрелами повредили две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов.

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В настоящее время схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована. В работе остается девять дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние.

Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания АЭС хватит на 15 суток.

– Начался обратный отсчет времени. Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены, — отмечают в Энергоатоме.

Своими действиями оккупанты в очередной раз пытаются подключить украинскую атомную станцию ​​к российской энергосистеме.

А в ближайшее время захватчики постараются отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса.

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Фото: Энергоатом

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