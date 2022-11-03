Листопад, 03 в 9:08

Через ворожі обстріли 2 листопада Запорізька АЕС повністю знеструмлена.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Російські окупанти своїми обстрілами пошкодили дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Увімкнулись усі 20 дизель-генераторів.

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Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована. В роботі залишається дев’ять дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення АЕС вистачить на 15 діб.

– Розпочався зворотний відлік часу. Через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені, – наголошують в Енергоатомі.

Своїми діями окупанти вкотре намагаються під’єднати українську атомну станцію до російської енергосистеми.

А найближчим часом загарбники намагатимуться відремонтувати та під’єднати лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Фото: Енергоатом