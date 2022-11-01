Ноябрь, 01 в 14:23

Взрыв мины, что повредил линию электроснабжения одного из реакторов Запорожской атомной электростанции, демонстрирует, насколько шаткая ситуация с ядерной безопасностью на объекте.

Об этом со ссылкой на данные находящихся на ЗАЭС экспертов Международного агентства по атомной энергии сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, внешняя линия электропередачи напряжением 750 кВ между распределительным устройством станции и главным электрическим трансформатором реакторного блока №4 была отключена из-за взрыва, произошедшего по периметру ограждения ЗАЭС вечером 30 октября.

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Теперь четвертый энергоблок получает электроэнергию, необходимую для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности, от резервной линии, соединяющей ЗАЭС с распределительным пунктом соседней теплоэлектростанции.

Еще одним доказательством нестабильной ситуации в районе ЗАЭС является обесточивание на несколько часов одной из трех резервных линий электропередачи ЗАЭС, которыми питается Энергодар.

– Персонал Запорожской атомной электростанции настойчиво работает в сверхсложных условиях, чтобы предотвратить повторные отключения электроэнергии. И хотя их целенаправленные усилия имеют определенные положительные результаты, ситуация с электроэнергией на станции остается очень уязвимой, – говорит Рафаэль Мариано Гросси.

В настоящее время пятый энергоблок находится в состоянии горячей остановки для производства пара, необходимого для работы станции, шестой подогревается с той же целью.

Четыре других блока остаются в режиме холодной остановки.

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Источник: IAEA