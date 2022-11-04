Над Днепропетровской областью ночью сбили восемь дронов-камикадзе Shahed
Этой ночью противовоздушная оборона сбила восемь иранских дронов-камикадзе Shahed над Днепропетровской областью.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования Восток уничтожили в Никопольском районе.
В то же время российские оккупанты терроризировали мирных жителей еще и другим оружием. В частности, обстреляли Градами и тяжелой артиллерией четыре общины — Никопольскую, Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую.
Обошлось без пострадавших. В Красногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач.
Между тем в Генштабе сообщили, что в течение суток подразделения ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.
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Фото: Валентин Резниченко