Ноябрь, 04 в 8:35

Этой ночью противовоздушная оборона сбила восемь иранских дронов-камикадзе Shahed над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования Восток уничтожили в Никопольском районе.

В то же время российские оккупанты терроризировали мирных жителей еще и другим оружием. В частности, обстреляли Градами и тяжелой артиллерией четыре общины — Никопольскую, Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую.

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Обошлось без пострадавших. В Красногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач.

Между тем в Генштабе сообщили, что в течение суток подразделения ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Валентин Резниченко