Листопад, 04 в 8:35

Цієї ночі протиповітряна оборона збила вісім іранських дронів-камікадзе Shahed над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування Схід знищили у Нікопольському районі.

Водночас російські окупанти тероризували мирних мешканців ще й іншою зброєю. Зокрема, обстріляли Градами та важкою артилерією чотири громади – Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку.

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Минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач.

Тим часом у Генштабі повідомили, що упродовж доби підрозділи ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Валентин Резніченко