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Факты / Происшествия

Ночью в оккупированном Донецке раздались взрывы в центре города

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Ночью в оккупированном Донецке раздались взрывы в центре города

Ночью 7 ноября в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы, там произошел пожар. Об этом сообщают в соцсетях.

По предварительной информации, горит здание “администрации железной дороги”.

Сообщается, что пожарным трудно потушить огонь.

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Пока не известно, что стало причиной взрыва в здании, однако в соцсетях пишут, что якобы нашли обломок от снаряда.

Официальной реакции Украины по поводу инцидента пока нет. Не исключено, что взрыв может быть провокацией оккупантов, чтобы обвинить ВСУ.

Напомним, что 16 октября во временно оккупированном Донецке раздался взрыв у здания местной администрации.

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Фото: скриншот с видео

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