В небо поднимается дым: в Донецке раздался взрыв
Требует проверки
Фото: Depositphotos
20 октября во временно оккупированном Донецке раздался взрыв.
По свидетельству очевидцев, рядом с площадью Ленина в небо поднимается дым.
Кроме того, в городе возникли проблемы с интернетом.
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По предварительной информации, пострадавших нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 239-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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