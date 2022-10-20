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Факты / Україна

В небо поднимается дым: в Донецке раздался взрыв

Татьяна Забожко, редактор ленты
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В небо поднимается дым: в Донецке раздался взрыв
Фото: Depositphotos

20 октября во временно оккупированном Донецке раздался взрыв.

По свидетельству очевидцев, рядом с площадью Ленина в небо поднимается дым.

Кроме того, в городе возникли проблемы с интернетом.

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По предварительной информации, пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 239-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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