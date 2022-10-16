Поднимается густой дым: в Донецке раздался взрыв
16 октября во временно оккупированном Донецке раздался взрыв.
По предварительным данным, произошло это возле здания местной администрации.
На ситуацию в городе отреагировал, в частности, спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
– Донецк сейчас. Несоблюдение требований действующего законодательства Украины относительно курения в общественных местах приводит к подобным последствиям, – прокомментировал обнародованное видео Сергей Братчук.
Не исключено, что взрывы в Донецке могут быть провокацией оккупационных властей.
Украинская сторона ситуацию не комментирует.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Братчук