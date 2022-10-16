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Факты / Україна

Поднимается густой дым: в Донецке раздался взрыв

Татьяна Забожко, редактор ленты
Поднимается густой дым: в Донецке раздался взрыв

16 октября во временно оккупированном Донецке раздался взрыв.

По предварительным данным, произошло это возле здания местной администрации.

На ситуацию в городе отреагировал, в частности, спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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– Донецк сейчас. Несоблюдение требований действующего законодательства Украины относительно курения в общественных местах приводит к подобным последствиям, – прокомментировал обнародованное видео Сергей Братчук.

Не исключено, что взрывы в Донецке могут быть провокацией оккупационных властей.

Украинская сторона ситуацию не комментирует.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук

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