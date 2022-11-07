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Факти / Надзвичайні події

Вночі в окупованому Донецьку пролунали вибухи у центрі міста

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вночі в окупованому Донецьку пролунали вибухи у центрі міста

Вночі 7 листопада в центрі окупованого Донецька пролунали вибухи, там сталася пожежа. Про це повідомляють у соцмережах.

За попередньою інформацією, горить будівля “адміністрації залізниці”.

Повідомляється, що пожежникам важко загасити полум’я.

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Наразі достеменно не відомо, що стало причиною вибуху у будівлі, проте у соцмережах пишуть, що начебто знайшли уламок від снаряда.

Офіційної реакції України щодо інциденту поки немає. Не виключено, що вибух може бути провокацією окупантів, щоб звинуватити ЗСУ.

Нагадаємо, що 16 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух поблизу будівлі місцевої адміністрації.

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Фото: скриншот з відео

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