Ноябрь, 09 в 14:25

На автодорогах Украины только 7 ноября произошло более 600 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего погибли семь человек. Еще 71 человек получил травмы.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Поэтому в МВД призывают участников дорожного движения быть максимально осторожными, особенно при отключении электроэнергии.

Сейчас смотрят

– Каждый раз, когда выключают свет, нужно максимально осторожно вести себя на улицах, – предупреждает Евгений Енин.

В настоящее время правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения.

Наиболее активная работа продолжается, прежде всего, с детьми.