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Факты / Происшествия

На дорогах Украины в течение суток произошло более 600 ДТП – МВД

Татьяна Забожко, редактор ленты
ДТП
Фото: Depositphotos

На автодорогах Украины только 7 ноября произошло более 600 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего погибли семь человек. Еще 71 человек получил травмы.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Поэтому в МВД призывают участников дорожного движения быть максимально осторожными, особенно при отключении электроэнергии.

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– Каждый раз, когда выключают свет, нужно максимально осторожно вести себя на улицах, – предупреждает Евгений Енин.

В настоящее время правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения.

Наиболее активная работа продолжается, прежде всего, с детьми.

– И сотрудники МВД, и подразделения Национальной полиции ведут активную разъяснительную работу в школьных и других учебных заведениях, чтобы с детства научить детей правилам поведения на дороге и тротуарах, — отметил первый заместитель главы МВД.

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