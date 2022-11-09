На дорогах Украины в течение суток произошло более 600 ДТП – МВД
На автодорогах Украины только 7 ноября произошло более 600 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего погибли семь человек. Еще 71 человек получил травмы.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Поэтому в МВД призывают участников дорожного движения быть максимально осторожными, особенно при отключении электроэнергии.
– Каждый раз, когда выключают свет, нужно максимально осторожно вести себя на улицах, – предупреждает Евгений Енин.
В настоящее время правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения.
Наиболее активная работа продолжается, прежде всего, с детьми.
– И сотрудники МВД, и подразделения Национальной полиции ведут активную разъяснительную работу в школьных и других учебных заведениях, чтобы с детства научить детей правилам поведения на дороге и тротуарах, — отметил первый заместитель главы МВД.