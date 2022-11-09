На дорогах України протягом доби сталось понад 600 ДТП – МВС
На автошляхах України лише 7 листопада сталося понад 600 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок чого загинули семеро людей. Ще 71 особа дістала травми.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Через це в МВС закликають учасників дорожнього руху бути максимально обережними, особливо під час відключення електроенергії.
– Щоразу, коли вимикають світло, треба максимально обережно поводитись на вулицях, – попереджає Євген Єнін.
Нині правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху.
Найбільш активна робота триває насамперед із дітьми.
– І співробітники МВС, і підрозділи Національної поліції ведуть активну роз’яснювальну роботу в шкільних та інших навчальних закладах, щоб змалечку навчити дітей правил поведінки на дорозі та тротуарах, – зазначив перший заступник очільника МВС.