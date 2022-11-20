Ноябрь, 20 в 14:04

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что правоохранители обнаружили на недавно освобожденных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей более 700 тел убитых украинцев.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, более 700 тел обнаружили за последние два месяца. Почти 90% из них — гражданские.

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— Выявлено более 20 мест, где незаконно удерживали и пытали украинских граждан, — сообщил генпрокурор.

Больше всего мест пыток обнаружили в Харьковской области, в частности в Изюме.

— Практически в каждом городе, каждом селе Харьковской области мы находили места, где убивали украинских мирных граждан. Такую же ситуацию мы наблюдаем и в Херсонской области, — сказал Костин.

Но работа продолжается, так как каждый день правоохранители получают новую информацию.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что шокирован масштабами пыточных в Херсонской области. Оккупанты пытали украинцев электротоком, ломали кости, избивали металлическими трубами, убивали. Все свои преступления захватчики снимали на видео.

Фото: Херсонская областная прокуратура