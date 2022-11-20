Листопад, 20 в 14:04

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що правоохоронці виявили на нещодавно звільнених територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей понад 700 тіл убитих українців.

Про це він розповів у ефірі національного телемарафону.

За його словами, понад 700 тіл виявили за останні два місяці. Майже 90% із них – цивільні.

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– Виявлено понад 20 місць, де незаконно утримували та катували українських громадян, – повідомив генпрокурор.

Найбільше місць тортур виявили на Харківщині, зокрема в Ізюмі.

– Практично у кожному місті, кожному селі Харківської області ми знаходили місця, де вбивали українських мирних громадян. Таку саму ситуацію ми спостерігаємо і на Херсонщині, – сказав Костін.

Але робота триває, бо щодня правоохоронці одержують нову інформацію.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що шокований масштабами катівень на Херсонщині. Окупанти катували українців електрострумом, ламали кістки, били металевими трубами, вбивали. Усі свої злочини загарбники знімали на відео.

Фото: Херсонська обласна прокуратура