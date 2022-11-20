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Факти / Надзвичайні події

У трьох звільнених областях виявили понад 700 тіл убитих українців – генпрокурор

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Херсон поховання прокуратура

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що правоохоронці виявили на нещодавно звільнених територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей понад 700 тіл убитих українців.

Про це він розповів у ефірі національного телемарафону.

За його словами, понад 700 тіл виявили за останні два місяці. Майже 90% із них – цивільні.

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– Виявлено понад 20 місць, де незаконно утримували та катували українських громадян, – повідомив генпрокурор.

Найбільше місць тортур виявили на Харківщині, зокрема в Ізюмі.

– Практично у кожному місті, кожному селі Харківської області ми знаходили місця, де вбивали українських мирних громадян. Таку саму ситуацію ми спостерігаємо і на Херсонщині, – сказав Костін.

Але робота триває, бо щодня правоохоронці одержують нову інформацію.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що шокований масштабами катівень на Херсонщині. Окупанти катували українців електрострумом, ламали кістки, били металевими трубами, вбивали. Усі свої злочини загарбники знімали на відео.

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Фото: Херсонська обласна прокуратура

Джерело: УНІАН
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