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Забрал телефон и паспорт: под Киевом мужчина держал человека в рабстве

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Забрал телефон и паспорт: под Киевом мужчина держал человека в рабстве
Фото: Нацполиция

В Киевской области задержан мужчина, который силой удерживал человека.

Злоумышленником оказался 50-летний владелец СТО в Броварах. Он долгое время держал в рабстве в гараже 37-летнего мужчину.

Установлено, что несколько лет назад злоумышленник незаконно втянул потерпевшего в долговую кабалу и заставлял его безвозмездно работать.

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— В июле 2022 года мужчине удалось убежать, но преступник нашел его и насильно вернул в помещение СТО. Потерпевший содержался в непригодных для жизни условиях. Также фигурант забрал у него телефон и паспорт, — говорится в сообщении Нацполиции.

Кроме того, под натиском угроз и шантажа мужчина переписал на “рабовладельца” дом, в котором жил раньше.

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Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту торговли людьми (ч. 3, ст.149 УКУ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция
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