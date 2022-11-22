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Забрав телефон та паспорт: під Києвом чоловік утримував людину у рабстві

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Забрав телефон та паспорт: під Києвом чоловік утримував людину у рабстві
Фото: Нацполіція

У Київській області затримано чоловіка, який силоміць утримував людину.

Зловмисником виявився 50-річний власник СТО у Броварах. Він протягом тривалого часу тримав у рабстві у гаражі 37-річного чоловіка.

Забрав телефон та паспорт: під Києвом чоловік утримував людину у рабстві / 3 фотографии

Встановлено, що декілька років тому зловмисник незаконно втягнув потерпілого у боргову кабалу та змушував його безоплатно працювати.

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– У липні 2022 року чоловіку вдалося втекти, але лиходій знайшов його та силоміць повернув до приміщення СТО. Потерпілий утримувався в непридатних для життя умовах. Також фігурант забрав у нього телефон та паспорт, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Крім того, шляхом погроз та шантажу чоловік переписав на “рабовласника” будинок, у якому мешкав раніше.

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Джерело: Нацполіція
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