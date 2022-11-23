Энергоблоки Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС отключили — Энергоатом
На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита после массовой ракетной атаки российской армии по Украине 23 ноября.
Все энергоблоки автоматически были отключены от системы, сообщает Энергоатом. Пока они работают в проектном режиме, без генерации в отечественную энергосистему.
Спикер Энергоатома Леонид Олейник отмечает, что в остановке работы энергоблоков нет никакой опасности.
– Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию, – предупреждает он.
Из-за ракетных ударов российской армии от энергосистемы отключены атомные электростанции Украины и частично разрушены объекты критической инфраструктуры.
В частности, энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
В то же время Ровенская атомная электростанция переведена в аварийный режим работы, а на территории области экстренно отключили светоснабжение.