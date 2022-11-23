Листопад, 23 в 16:27

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист після масової ракетної атаки російської армії по Україні 23 листопада.

Всі енергоблоки були автоматично відключені від системи, повідомляє Енергоатом. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему.

Спікер Енергоатома Леонід Олійник зазначає, що у зупинці роботи енергоблоків немає жодної небезпеки.

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– Це пов’язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нікуди видавати електроенергію, – попереджає він.

Через ракетні удари російської армії від енергосистеми відключені атомні електростанції України та частково зруйновано об’єкти критичної інфраструктури.

Зокрема, енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми, повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Водночас Рівненська атомна електростанція переведена в аварійний режим роботи, а на території області екстрено вимкнули світлопостачання.