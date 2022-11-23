На Кировоградщине есть удары по энергообъекту, область без света — глава ОВА

Ноябрь, 23 в 16:04

В Кировоградской области украинцы остались без электроснабжения из-за ракетных ударов по одному из энергетических объектов 23 ноября.

Об этом сообщает глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. По его словам, сейчас вся область, как и другие регионы, без света.

— Вражеские прилеты по энергетическому объекту. Область, как и ряд других регионов, без света. Не паникуйте! Бригады энергетиков начинают аварийно – восстановительные работы, – отмечает он.

В Черниговской области все потребители остались без электроснабжения, в то же время отключены энергоблоки Хмельницкой АЭС.

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В целом без света остаются, в частности, Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса, Николаев, Сумы, Черкассы, Хмельницкий, Житомирщина, Волынь, Винница и Полтава.