В Херсоне прогремели повторные взрывы
Требует проверки
Фото: Getty Images
В Херсоне снова слышны взрывы.
Об этом сообщают в соцсетях.
Пока больше информации о том, где именно слышали взрывы, нет.
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Напомним, что утром в Херсоне уже слышали взрывы – во дворе одной из многоэтажек. В квартирах вылетели окна. В местных соцсетях сообщалось, что обошлось без пострадавших.
Накануне в Херсоне тоже слышали серию взрывов. Утром 22 октября Херсон также был под обстрелами. Ночью люди слышали минометные взрывы.
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