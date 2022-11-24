Ноябрь, 24 в 14:29

В Херсоне снова слышны взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

Пока больше информации о том, где именно слышали взрывы, нет.

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Напомним, что утром в Херсоне уже слышали взрывы – во дворе одной из многоэтажек. В квартирах вылетели окна. В местных соцсетях сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Накануне в Херсоне тоже слышали серию взрывов. Утром 22 октября Херсон также был под обстрелами. Ночью люди слышали минометные взрывы.

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