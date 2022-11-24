У Херсоні пролунали повторні вибухи
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Фото: Getty Images
У Херсоні знову чути вибухи.
Про це повідомляють у соцмережах.
Наразі більше інформації про те, де саме чули вибухи, немає.
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Нагадаємо, що зранку у Херсоні вже чули вибухи – у дворі однієї з багатоповерхівок. У квартирах повилітали вікна. У місцевих соцмережах повідомлялося, що обійшлося без постраждалих.
Напередодні у Херсоні також чули серію вибухів. Зранку 22 листопада Херсон також був під обстрілами. Вночі люди чули мінометні вибухи.
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