Листопад, 24 в 14:29

У Херсоні знову чути вибухи.

Про це повідомляють у соцмережах.

Наразі більше інформації про те, де саме чули вибухи, немає.

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Нагадаємо, що зранку у Херсоні вже чули вибухи – у дворі однієї з багатоповерхівок. У квартирах повилітали вікна. У місцевих соцмережах повідомлялося, що обійшлося без постраждалих.

Напередодні у Херсоні також чули серію вибухів. Зранку 22 листопада Херсон також був під обстрілами. Вночі люди чули мінометні вибухи.

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