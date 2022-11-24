Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Херсоні пролунали повторні вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
град донбас
Фото: Getty Images

У Херсоні знову чути вибухи.

Про це повідомляють у соцмережах.

Наразі більше інформації про те, де саме чули вибухи, немає.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що зранку у Херсоні вже чули вибухи – у дворі однієї з багатоповерхівок. У квартирах повилітали вікна. У місцевих соцмережах повідомлялося, що обійшлося без постраждалих.

Напередодні у Херсоні також чули серію вибухів. Зранку 22 листопада Херсон також був під обстрілами. Вночі люди чули мінометні вибухи.

Новина оновлюється…

 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка