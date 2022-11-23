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Факты / Україна

В Херсоне прозвучала серия взрывов — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Херсоне слышна серия взрывов.

Об этом сообщают СМИ. Пока что официальной информации не поступало.

Напомним, что воздушная тревога звучит по всей Украине, кроме оккупированного Крыма.

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Утром 22 октября Херсон также был под обстрелами. Ночью люди слышали минометные взрывы. А в результате атак оккупантов 21 октября в микрорайоне Остров четыре человека получили ранения, впоследствии один человек скончался в больнице. Еще одну раненую женщину привезли из поселка Антоновка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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