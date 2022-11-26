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Уничтожают город: после освобождения Херсона в результате обстрелов РФ погибли 32 человека

Юля Захарченко, редактор ленты
Уничтожают город: после освобождения Херсона в результате обстрелов РФ погибли 32 человека
Фото: Нацполиция

После освобождения Херсона российские захватчики продолжают ежедневно обстреливать город и окрестные населенные пункты области.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. По последним данным, после деоккупации правобережной части Херсонщины россияне убили 32 мирных жителей в результате атак.

– Ежедневные российские обстрелы уничтожают город и убивают мирных жителей. Всего со времени деоккупации в Херсонской области Россия убила 32 гражданских, — отмечает Клименко.

По его словам, некоторые местные жители начинают эвакуироваться, чтобы временно переждать опасность в других областях Украины. Однако многие украинцы все же остаются в собственных домах, несмотря на угрозу.

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Клименко отмечает, что главная задача Национальной полиции – обеспечить максимально возможную безопасность украинцев. Он убежден, что вскоре Украину ждет большая победа.

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