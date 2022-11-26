Знищують місто: після звільнення Херсону внаслідок обстрілів РФ загинуло 32 людей

Листопад, 26 в 18:55

Після звільнення Херсону російські загарбники продовжують щоденно обстрілювати місто та навколишні населені пункти області.

Про це заявив очільник Національної поліції України Ігор Клименко. За останніми даними, після деокупації правобережної частини Херсонщини росіяни вбили 32 мирних жителів.

– Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних жителів. Всього з часу деокупації на Херсонщині Росія вбила 32 цивільних людей, – зазначає Клименко.

За його словами, деякі місцеві жителі починають евакуюватися, щоб тимчасово перечекати небезпеку в інших областях України. Проте багато українців все ж залишаються у власних домівках, попри загрозу.

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Клименко наголошує, що головне завдання Національної поліції – забезпечити максимально можливу безпеку українців. Він переконаний, що незабаром на Україну чекає велика перемога.