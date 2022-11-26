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Факты / Україна

В освобожденный Херсон подали электричество

Татьяна Забожко, редактор ленты
В освобожденный Херсон подали электричество
Фото: Pixabay

26 ноября в освобожденный от российских оккупантов Херсон подали электроэнергию.

Радостной новостью поделился заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Как и обещали, справились чуть больше, чем через неделю, – написал Кирилл Тимошенко.

Сначала мощности предоставляются для объектов критической инфраструктуры города.

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После этого на очереди – бытовые потребители.

– Благодарю всех, кто круглосуточно работал над этой задачей: ГСЧС, полицию, электриков со всей Украины, руководителей Херсонской и Николаевской ОВА и их команды, – перечислил заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Фото: Кирилл Тимошенко

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