В освобожденный Херсон подали электричество
Фото: Pixabay
26 ноября в освобожденный от российских оккупантов Херсон подали электроэнергию.
Радостной новостью поделился заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
– Как и обещали, справились чуть больше, чем через неделю, – написал Кирилл Тимошенко.
Сначала мощности предоставляются для объектов критической инфраструктуры города.
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После этого на очереди – бытовые потребители.
– Благодарю всех, кто круглосуточно работал над этой задачей: ГСЧС, полицию, электриков со всей Украины, руководителей Херсонской и Николаевской ОВА и их команды, – перечислил заместитель руководителя Офиса президента Украины.
Фото: Кирилл Тимошенко