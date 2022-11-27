Ноябрь, 27 в 11:33

Сегодня утром российские оккупанты двумя ракетами обстреляли железнодорожный вокзал в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Сейчас на местах попадания работают спасатели ГСЧС и коммунальные службы.

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– Рашистские организмы выпустили две ракеты, попавшие по Лозуватской общине, и разрушили транспортную критическую инфраструктуру. К сожалению, там значительные разрушения… Также повреждены частные дома: окна, двери, крыши иссечены осколками, — рассказал Евгений Ситниченко.

По его словам, пострадавших среди местных жителей нет.

– Враг – террорист неадекватный. Он таким образом пытается нас сломать, побуждать к переговорам и уступкам. Побуждает отказаться от территории, отказаться от свободы, — подчеркнул глава Криворожской РВА.

С утра глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что во время воздушной тревоги в Кривом Роге слышались взрывы.

Обновлено в 09:20

Как впоследствии сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Там зафиксированы серьезные разрушения.

Напомним, что война в Украине длится уже 277 дней. Где есть угроза ракетного удара, можно следить на онлайн-карте воздушных тревог Украины.

Где проходят бои, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.