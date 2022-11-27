Обстрелы Херсона, Часового Яра и зерновая инициатива Украины: что происходит на 277-й день войны (онлайн)

В субботу из российского плена удалось освободить 12 украинцев. Всего за эту неделю из плена освобождено 98 украинцев, заявил президент Зеленский.

Эксперты Американского института изучения войны (ISW) объясняют более частые обмены пленными желанием российского минобороны снизить недовольство среди российских военных блогеров, которые писали о недостаточных усилиях по возвращению пленных на родину.

В годовщину Голодомора президент Зеленский объявил о старте новой международной инициативы Grain form Ukraine, по которой украинские продукты будут поставляться в страны Африки и Азии, которым грозит голод. Украина и ее партнеры уже собрали более $150 млн.

Вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца предупредила европейцев, что украинцы не поедут домой сразу после войны, поскольку их жилье разрушено.

В Херсоне начали подавать электричество, сообщили в Офисе президента.

Оккупанты нанесли по Часовому Яру, три человека ранены. Также россияне ударили по Днепру — 17 человек пострадали.