У Кривому Розі чути вибухи
Фото: Depositphotos
Сьогодні у Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
За його словами, у місто є прильоти ворожих ракет.
Зараз дивляться
Оновлено о 09:20
Як згодом повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури міста. Там зафіксовані серйозні руйнування.
Больше деталей о ударе сообщат позже.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 277 днів. Де є загроза ракетного удару можна слідкувати на онлайн-карті повітряних тривог України.
Де тривають бої, можна слідкувати на онлайн-карті бойових дій в Україні.