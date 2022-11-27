Листопад, 27 в 9:27

Сьогодні у Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, у місто є прильоти ворожих ракет.

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Оновлено о 09:20

Як згодом повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури міста. Там зафіксовані серйозні руйнування.

Больше деталей о ударе сообщат позже.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 277 днів. Де є загроза ракетного удару можна слідкувати на онлайн-карті повітряних тривог України.

Де тривають бої, можна слідкувати на онлайн-карті бойових дій в Україні.