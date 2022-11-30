ДБР повідомило про підозру заступнику голови російської Думи

Листопад, 30 в 19:00

На основі матеріалів СБУ слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомили про підозру заступнику голови російської Думи Олександру Бабакову.

Зазначається, що цей чиновник шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії Росії та голосував за “прийняття до складу РФ” Херсонської та Запорізької областей.

За даними СБУ, він разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром однієї з енергетичних компаній, яка працює в Україні. В її управлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури на Рівненщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Херсонщині, у Чернівецькій області та Києві.

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Нещодавно СБУ провела обшуки у згаданій компанії для упередження загроз енергетиці, адже саме ця галузь стала пріоритетною мішенню для російських ракетних ударів.

Наразі поплічнику Путіна заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст. 110 КК України – Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.

Раніше слідчі СБУ повідомили Бабакову про підозру за іншим епізодом його антиукраїнської діяльності. Зокрема, у зв’язку зі схваленням 22 лютого 2022 року Думою рішення про використання ЗС РФ на території самопроголошених “Л/ДНР”.