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Нашли наличные и оружие: СБУ провела обыски у Мураева и его приспешников

Юля Захарченко, редактор ленты
Нашли наличные и оружие: СБУ провела обыски у Мураева и его приспешников
Фото: СБУ

СБУ провела серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии Наши Евгения Мураева и его сторонников. В частности, по местам жительства, в офисах Мураева и его родни, а также у его ближайших соратников.

Изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы. Мураев скрывается от правосудия за границей, отмечают в СБУ.

Его подозревают в государственной измене, наказание за которую предусмотрено по ч. 1 ст. 111 УК Украины. Речь идет о причинении вреда информационной безопасности Украины.

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По материалам СБУ, в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала Наш неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды. Из-за разжигания межнациональной и религиозной розни на телеканал наложили штрафные санкции.

Все изъятые материалы переданы на экспертизы. В СБУ отмечают, что по их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.

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Источник: СБУ
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