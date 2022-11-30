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В течение зимы невозможно полностью восстановить энергосистему Украины — Герус

Юля Захарченко, редактор ленты
В течение зимы невозможно полностью восстановить энергосистему Украины — Герус
Фото: Pexels

На территории Украины невозможно восстановить все поврежденные в результате ракетных ударов объекты энергетической инфраструктуры в течение этой зимы, несмотря на поддержку и передачу энергооборудования от западных партнеров.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину. Его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно, — отмечает он.

По его словам, украинские объекты энергосистемы находятся под постоянными обстрелами РФ. В то же время в Европе нет такого количества оборудования, нужного Украине для восстановления мощностей. На его изготовление уходит минимум шесть месяцев, сказал Герус.

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Он отмечает, что Украина пока ремонтирует энергообъекты собственными силами, а дефицит электроэнергии компенсирует поочередными отключениями света.

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