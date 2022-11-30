В ближайшее время возможен возврат к плановым отключениям света при одном условии – Галущенко

Ноябрь, 30 в 11:00

Ситуация в энергосистеме Украины улучшается с каждым днем ​​за счет уменьшения дефицита генерации, заявил в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, в случае если не последуют новые обстрелы со стороны РФ, в ближайшее время возможно сокращение времени отключений электроэнергии.

– Более того, это уже будут плановые отключения, когда люди будут понимать промежуток времени, в течение которого не будет электричества, – объяснил Галущенко.

Он отметил, что в настоящее время нет дефицита ресурсов в виде угля и газа для стабильности работы энергосистемы, однако повреждения в генерациях невозможно восстановить очень быстро.

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Накануне гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко также говорил о постепенной стабилизации ситуации с энергоснабжением Киева.

Поэтому, по его словам, в столице могут скоро вернуться к стабилизационным графикам.

В то же время по состоянию на 30 ноября в Киеве и области продолжаются экстренные ограчения света.