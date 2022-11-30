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Протягом зими неможливо повністю відновити енергосистему України – Герус

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Протягом зими неможливо повністю відновити енергосистему України – Герус
Фото: Pexels

На території України неможливо відновити всі пошкоджені внаслідок ракетних ударів об’єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими, попри підтримку та передачу енергообладнання від західних партнерів.

Про це заявив очільник Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Обладнання, яке перебуває на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну. Його швидко передають. Однак протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури неможливо, – зазначає він.

За його словами, українські об’єкти енергосистеми перебувають під постійними обстрілами РФ. Водночас в Європі немає такої кількості обладнання, потрібного Україні для відновлення потужностей. На його виготовлення потрібно щонайменше шість місяців, сказав Герус.

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Він наголошує, що Україна поки що ремонтує енергооб’єкти власними силами, а дефіцит електроенергії компенсує почерговими відключеннями світла.

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