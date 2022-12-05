Декабрь, 05 в 7:31

Оккупанты после полуночи ракетами обстреляли Кривой Рог.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, российский враг выпустил по городу три ракеты. Есть попадание в промышленное предприятие.

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Там, к сожалению, погиб работник. Спасатели достали его тело из-под завалов разрушенного производственного цеха.

Еще три человека получили ранения. Их госпитализировали в местную больницу. Состояние госпитализированных оценивают как средней тяжести.

Кроме того, Россия накрыла огнем из тяжелой артиллерии Никопольский район. Под огонь попала Марганецкая община. Люди не пострадали.

27 ноября утром российские оккупанты двумя ракетами обстреляли железнодорожный вокзал в Кривом Роге Днепропетровской области.