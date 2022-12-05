Грудень, 05 в 7:31

Окупанти після опівночі ракетами обстріляли Кривий Ріг.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, російський ворог випустив по місту три ракети. Є влучання у промислове підприємство.

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Там, на жаль, загинув працівник. Рятувальники дістали його тіло з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.

Ще троє людей дістали поранень. Їх госпіталізували до місцевої лікарні. Стан ушпиталених оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, Росія накрила з важкої артилерії накрила вогнем Нікопольський район. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Люди не постраждали.

27 листопада зранку російські окупанти двома ракетами обстріляли залізничний вокзал у Кривому Розі Дніпропетровської області.