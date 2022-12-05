Съемочная группа ICTV попала под обстрел в окрестностях Бахмута
Съемочная группа телеканала ICTV попала под обстрел российских оккупационных войск в окрестностях Бахмута. В результате обстрела раненых нет.
Журналист Константин Мельников сообщил, что съемочная группа находилась на позициях нашей пехоты в окрестностях Бахмута. Около полудня туда залетел вражеский дрон, а через несколько минут произошел первый прилет.
Съемочная группа вместе с военными спряталась в укрытии.
По словам военных, вероятнее всего враг бил из самоходных артиллерийских установок 2С1. Выпустили до десяти снарядов с периодичностью две-три минуты.
Корреспондент телеканала рассказал, что после получасовых обстрелов появилась возможность уехать.
– Подойдя к машине мы не увидели заднего окна. Боковое пассажирское тоже было разбито. Осколками и ударной волной побило фары, порубило кузов, пробило багажник. Но машина завелась и мы смогли на ней выехать в безопасное место, – рассказал Константин Мельников.
В ноябре мы рассказывали, что рашисты как только увидели автомобиль съемочной группы Фактов ICTV, сразу начали обстреливать. Бойцы на передовой рассказывают, что пресса для россиян тоже объект мишени.